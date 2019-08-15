Haberler» Güncel» Haber

İzmir'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

15.08.2019 14:53 İzmir'de otomobilin çarptığı çocuk öldü
İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, S.B. idaresindeki 34 FC 1159 plakalı otomobil, Kubilay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 5 yaşındaki Yusuf Areef'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Areef, sürücü tarafından ilçedeki özel bir hastaneye getirildi.
Areef, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından çocuğun ailesinin hastaneye gelmesi üzerine sürücü S.B'nin hastaneden kaçtığı iddia edildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Öte yandan, çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:37   İkizler, 23 yılda 5 bin beste yaptı
16:37   Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri
16:37   Tes-İş Sendikası'ndan Ergün Atalay'a destek
16:36   Aydın'da silahlı kavga: 2 ölü - (2)
16:36   Kaldırımda yürürken üzerine cam düşen kadın öldü
16:35   Sudan'da ana muhalefetin geçiş başbakanı adayı Abdullah Hamdok
16:35   Sinop'ta, gezi teknesi karaya oturdu