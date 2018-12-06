İzmir'de Otomobilin Çarptığı Engelli Kadın Öldü

İzmir
'in Torbalı
ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı engelli hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aydın
'dan İzmir istikametine giden N.Ş'nin kullandığı 35 HFD 83 plakalı otomobil, Atatürk
Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Elif Ay
'a çarptı.
Kazada yaralanan Ay, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis
ekipleri, otomobil sürücüsü N.Ş'yi gözaltına aldı.
Torbalı,İzmir
06 Aralık 2018 Perşembe 14:52