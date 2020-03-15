İzmir'de otomobilin çarptığı kişi öldü
İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
15.03.2020 08:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 08:12
İzmir 'in Bornova ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Erdal K. idaresindeki 07 DP 449 plakalı otomobil, Gazi Osman Paşa Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye çarptı.
Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Erdal K. idaresindeki 07 DP 449 plakalı otomobil, Gazi Osman Paşa Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye çarptı.
Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Güncel
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu