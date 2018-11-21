İzmir'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bornova'dan Çiğli istikametine giden G.Ö'nün kullandığı otomobil, İzmir Çevre Yolu Örnekköy mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Sadık Köse'ye çarptı.
Kazada yaralanan Köse, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, otomobil sürücüsü G.Ö'yü gözaltına aldı.
Çiğli,Karşıyaka,İzmir
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:44