İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
İzmir'in Çiğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
17.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:17
İzmir 'in Çiğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.45 sıralarında İzmir Çevreyolu Ataşehir Sapağ'ında meydana geldi. İddiaya göre, Çiğli istikametinden Menemen yönüne gitmekte olan Hüseyin Yokuş (31) idaresindeki 68 DY 171 plakalı otomobilin egzozu henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yola düştü. Yokuş, düşen egzozu almak için aracını sağ şeride park etti. Araçtan inerek orta refüjden otomobilinin egzozunu alan Yokuş, yolun karşısında bulunan aracına giderken, M. İ. (22), idaresindeki 35 UIS 04 plakalı otomobil, Yokuş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Hüseyin Yokuş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Öte yandan, Yokuş'un vefat haberini alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirirken, Yokuş'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. M.İ. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - İZMİR
Kaza, saat 20.45 sıralarında İzmir Çevreyolu Ataşehir Sapağ'ında meydana geldi. İddiaya göre, Çiğli istikametinden Menemen yönüne gitmekte olan Hüseyin Yokuş (31) idaresindeki 68 DY 171 plakalı otomobilin egzozu henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yola düştü. Yokuş, düşen egzozu almak için aracını sağ şeride park etti. Araçtan inerek orta refüjden otomobilinin egzozunu alan Yokuş, yolun karşısında bulunan aracına giderken, M. İ. (22), idaresindeki 35 UIS 04 plakalı otomobil, Yokuş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Hüseyin Yokuş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Öte yandan, Yokuş'un vefat haberini alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirirken, Yokuş'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. M.İ. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - İZMİR
Kaynak: İHA
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