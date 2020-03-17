İzmir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
17.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:30
İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Hüseyin Yokuş yönetimindeki 68 DY 171 plakalı otomobilin egzoz borusu İzmir Çevreyolu Ataşehir yol ayrımında yere düştü.
Boruyu almak isteyen Yokuş otomobilinden indi. Bu sırada Menemen yönüne giden M.İ. idaresindeki 35 UIS 04 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Yokuş'a çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hüseyin Yokuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
M.İ, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Hüseyin Yokuş yönetimindeki 68 DY 171 plakalı otomobilin egzoz borusu İzmir Çevreyolu Ataşehir yol ayrımında yere düştü.
Boruyu almak isteyen Yokuş otomobilinden indi. Bu sırada Menemen yönüne giden M.İ. idaresindeki 35 UIS 04 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Yokuş'a çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hüseyin Yokuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
M.İ, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Güncel
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu