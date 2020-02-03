Haberler » Güncel » İzmir'de, otomobilinde sırtından vurularak öldürülen kişinin kuzeni tutuklandı - Haber

İzmir'de, otomobilinde sırtından vurularak öldürülen kişinin kuzeni tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde, otomobilinde öldürülen kişinin kuzeni cinayet zanlısı olarak tutuklandı.

03.02.2020 21:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:38İzmir'de, otomobilinde sırtından vurularak öldürülen kişinin kuzeni tutuklandı
'in Tire ilçesinde, otomobilinde öldürülen kişinin kuzeni cinayet zanlısı olarak tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Olgun Ö'nün (36) sırtından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin amcasının oğlu U.C.Ö'yü gözaltına aldı.
Jandarma Komutanlığına götürülen zanlının, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
U.C.Ö'nün ifadesinde, Olgun Ö. ile kendisinden para istemesi üzerine tartıştığını, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Olgun Ö'ye ait kurusıkıdan bozma tabanca ile cinayeti işlediğini, olayın ardından tabancayı ormanlık alana attığını söylediği öğrenildi.
Ekipler, zanlının ormanlık landa yer göstermesi sonucu tabancayı buldu.
U.C.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay
Karateke Mahallesi'nde pazar günü kapıları açık 35 ZD 655 plakalı otomobilde erkek cesedi gören temizlik işçileri, güvenlik güçlerine vermişti.
Cesedin hayvancılık yapan Olgun Ö'ye ait olduğu ve telefonda son olarak kuzeni ile tartıştığının tespit edilmesi üzerine U.C.Ö. gözaltına alınmıştı.

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  4 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
4.02.2020 01:22:17