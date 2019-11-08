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İzmir'de oturduğu apartmanın 8. katındaki balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, oturduğu apartmanın 8. katındaki dairesinin balkonundan düşen makine mühendisi hayatını kaybetti.

08.11.2019 07:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 07:32 İzmir'de oturduğu apartmanın 8. katındaki balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, oturduğu apartmanın 8. katındaki dairesinin balkonundan düşen makine mühendisi hayatını kaybetti.
Mustafa Kemal Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'ndeki bir apartmanın 8. katında ailesiyle yaşayan makine mühendisi Özgür Yazan (42) sigara içmek için çıktığı sırada balkonda dengesini kaybedip düştü.

Zeminde bulunan pide salonuna ait şemsiyeye çarpan Yazgan yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Yazgan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Makine Mühendisi, Karşıyaka, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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