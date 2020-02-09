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İzmir'de özel hastanede çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

09.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:06İzmir'de özel hastanede çıkan yangın söndürüldü

'in ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Üçyol semtindeki 7 katlı hastanenin çatısından duman yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine verildi. İtfaiyenin vinçle ve bina içinden müdahale ettiği yangında yoğun duman nedeniyle hastaların tahliyesine karar verildi.

Hastalar, çok sayıda ambulansla çevre hastanelere taşınırken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Alevlerden zarar görme ihtimali bulunan tıbbi cihazlar da binadan çıkarıldı.

Yaklaşık 20 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken hasta nakli esnasında ambulansın çarptığı hastane görevlisi hafif yaralandı.


Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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