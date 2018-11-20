İzmir'de Panelvan Aracın Çarptığı Kadın Polis Ağır Yaralandı

İZMİR'in Gaziemir
ilçesinde, görevli olduğu kapama noktasında yolun karşısında geçmek isteyen 28 yaşındaki polis memuru Buket K., panelvan aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Kaza, akşam saatlerinde İzmir- Aydın
Karayolu Adnan Menderes Havalimanı
yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Torbalı
yönüne giden S.A. (28) yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan araç, kapama noktası yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen kadın polis memuru Buket K.'ya çarptı. Çarpanın etkisiyle metrelerce savrulan talihsiz polis ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Buket K.'yı ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören
Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi'ne sevk edilen Buket K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
İL EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEMELERDE BULUNDU
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın
da kaza yerinde gelerek incelemelerde bulunurken, Buket K.'nın kapama noktasında görevli olduğu öğrenildi. Araç
sürücüsü S.A. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
- İzmir
Polis,İzmir