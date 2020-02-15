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İzmir'de park halindeki araçlara çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

15.02.2020 05:32 | Son Güncelleme: 15.02.2020 06:04İzmir'de park halindeki araçlara çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü
'in ilçesinde park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emir Viran'ın kullandığı 35 AIC 436 plakalı araç, Anadolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 35 S01788 plakalı minibüs ile 35 DAK 09 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı.
Bir süre sürüklendikten sonra refüje çarparak durabilen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Yapılan incelemenin ardından Viran'ın cesedi Çiğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil çekiciyle olay yerinden alındı.

Çiğli, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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