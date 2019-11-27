Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de park halindeki araçta elektrik kontağından yangın çıktı - Haber

İzmir'de park halindeki araçta elektrik kontağından yangın çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde park halindeki bir hafif ticari araç elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

27.11.2019 08:39 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:44İzmir'de park halindeki araçta elektrik kontağından yangın çıktı
'in ilçesinde park halindeki bir hafif ticari araç elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 35 DZD 71 plakalı hafif ticari aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlere ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince aracın motor kısmından çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

ekiplerince yangının elektrik kontağından çıktığı belirlenirken olay sonrası araç kullanılamaz hale geldi. - İZMİR

Bayraklı, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
09:16 Genç kızın defalarca bıçaklandığı anlar kamerada
09:16 "Kurbağa adamlar" kayıp adamın cesedini nehirde buldu
09:15 (Özel) Şeker hastası sürücü krize girdi, yol boyunca 4 araca çarptıktan sonra durabildi
09:13 Sarallar adlı suç örgütüne operasyon
09:09 Ayvalık'ta otomobil refüjdeki tabelaya çarptı: 3 yaralı
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
20:26 Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
17:20 Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
17:01 Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
15:19 Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
27.11.2019 09:24:22