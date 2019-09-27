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İzmir'de parkta oturan kişiye silahlı saldırının zanlısı yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde parkta oturan bir kişiyi silahla yaralayan zanlı, gözaltına alındı.

27.09.2019 15:42İzmir'de parkta oturan kişiye silahlı saldırının zanlısı yakalandı
İzmir'in Urla ilçesinde parkta oturan bir kişiyi silahla yaralayan zanlı, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre 20 Eylül'de Yelaltı Mahallesi Demokrasi Parkı'nda Oğulcan H'nin silahla yaralanması olayıyla ilgili aranan Giray G, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Haziran ayında Kum Denizi civarında tartıştığı Giray G'yi bıçakla yaralayan ve tutuksuz yargılaması devam eden Oğulcan H, 20 Eylül'de parkta otururken Giray G. tarafından pompalı tüfekle yaralanmıştı.

İzmir, Eylül, Urla, Güncel

Kaynak: AA

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