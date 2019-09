İzmir'de pasta festivali başladı

PASTART İzmir Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali'nde yer alan birbirinden lezzetli ve görkemli pastalar renkli görüntüler oluşturdu. Tatlının her çeşidinin yer aldığı festivalde yarışmalar için tam donanımlı mutfaklar kurulurken, usta şefler hünerlerini sergiledi.İzmir Kültürpark 'ta gerçekleştirilen Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamüller Festivali, dünyaca ünlü pastacılar ile mutfak severleri bir araya getirdi. 20 ülkeden 500 firma ve bini aşkın pasta şefinin katılımıyla gerçekleştirilen festivalde birbirinden lezzetli ve görkemli pastalar sergilendi ve ziyaretçilere özel gevrek, boyoz, lokma ikramları yapıldı. Tatlının akla gelen her çeşidinin yer aldığı festivalde düzenlenen yarışmalar için tam donanımlı mutfaklar kuruldu ve usta şefler hünerlerini sergiledi. Halka açık ve ücretsiz olarak ziyaret edilen, tadımlar, tanıtımlar, söyleşiler ve atölyeler ile renklenen festival ilk gününde İzmirlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Festivalin açılış töreni ise İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.Törende konuşma yapan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a festival emeğine katkı koyduğu için teşekkür ederek, "Çok özel mutfağı ile Türkiye'nin sarsılmaz kilometre taşı olan İzmir'de bugün bir devrim yaşanıyor. İnanıyorum ki İzmir'in tarihte hak ettiği değerlerin karşılığını alması için bu festival önemli bir ayrıntı olacaktır. Dünyanın en iyi ustalarıyla birlikte, ilklerin şehri olan İzmir'de pastacılık tarihinde ucuz pastayı değil, gerçek pastayı nasıl yememiz gerektiğini sizlere 3 gün boyunca anlatacağız dedi. Öte yandan 27- 29 Eylül tarihleri arasında düzenlen festivalin son gününde, İzmir Tatlıcılar ve Pastacılar Odası üyeleri ve festival katılımcılarının birlikte hazırlayacağı ve 3 kilometre uzunluğunda olması planlanan festival pastası ile dünya rekorunun kırılması hedefleniyor. Kültürpark geneline kurulacak özel bir stantta yapılacak pasta için bin pasta şefi birlikte çalışacak.'YOL HARİTASI OLACAK'Açılış töreninde konuşma yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise, festival için İzmir'e gelen misafirleri selamlayarak, "İzmir ilklerin şehridir. İzmir, ilklerin şehri olduğunu geçmişte yapılan faaliyet ve etkinliklerle kendini kanıtlamıştır. Bu kent bugün yine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlik hem sektörün içindeki sıkıntıları giderecek, hem de bundan sonra yapılacak etkinliklere bir yol haritası olacak. Gastronomi günümüzde kentlerin gelişmesinde, kentlerin turizm sektöründe öne çıkmasında çok önemli rolü olan bir kavram. Gastronomi turizmiyle bazı kentler ön plana çıkıyor. İzmir' de de bugün başlayacak bu etkinlik bu açıdan oldukça önemlidir. Konak Belediyesi olarak kentin gelişmesindeki bu tür faaliyetlere her zaman destek olacağız. Bu tür etkinliklerle kentin ön plana çıkması en büyük hedefimizdir" diye konuştu.