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İzmir'de patlayan su borusu ilginç görüntülere neden oldu

İzmir'in Konak ilçesinde patlayan borudan fışkıran suda araçlarını ıslatmak isteyen sürücüler, ilginç görüntüler oluşturdu.

24.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:32İzmir'de patlayan su borusu ilginç görüntülere neden oldu
'in ilçesinde patlayan borudan fışkıran suda araçlarını ıslatmak isteyen sürücüler, ilginç görüntüler oluşturdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ile İzmir Saat Kulesi arasındaki parkta çim sulamada kullanılan boru patlayarak yola akmaya başladı.
Yaklaşık 4 metre yukarı fışkırarak fıskiye gibi yola dökülen suyla araçlarını "sudan geçirmek" isteyen sürücüler, yavaşlayarak suyun altından geçmeye çalıştı.
Bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde suyun ulaştığı iki şeritte trafik yoğunluğu oluştuğu, bazı sürücülerin trafiğin durmasına aldırmadan suyun altında bir süre durakladıkları anlar dikkat çekti.
Su borusu, bir süre sonra belediye ekipleri tarafından tamir edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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