İzmir'de paylaşımlı araç kullanımı için ilk adım atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi paylaşım ekonomisinin ilk adımlarından birini attı. Akıllı telefonlara indirilen bir uygulamayla çalışan ve dakikalık araç kiralama fırsatı sunan "Moov by Garenta Araç Paylaşım Modeli" İzmir'de de 200 araçla hizmete girdi. Uygulayıcı Garenta firması ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü'nün çözüm ortaklığıyla hayata geçirilen sistem, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız'ın katılımlarıyla basına tanıtıldı.

Sahip olma, paylaş!

İzmir'de paylaşım ekonomisini hayata geçirmek için çalıştıklarını söyleyen Tunç Soyer, "Son beş yıldır tüm dünyada yeni bir trendin yükselişini görüyoruz. Binlerce yıldır süregelen ve 'sahip olma' üzerine kurulu ekonomik modelin yerini 'birlikte kullanım', 'paylaşım', 'eş sahiplik' kavramları üzerine kurulu 'paylaşım ekonomisi' modeli alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'İzmir Akıllı Paylaşım' adlı platform aracılığıyla tüm aktörleri bu yeni ekonominin parçası olmaya davet ediyor" dedi. Garenta ile işbirliği içinde hayata geçirdikleri araç paylaşım sisteminin İzmir Akıllı Paylaşım anlayışına uygun olduğunu, bu anlayışı bisiklet paylaşım sistemi BİSİM'de de uyguladıklarını vurgula yan Tunç Soyer sözlerini şöyle tamamladı: "Akıllı paylaşım" sisteminde araba ve bisikletlerin paylaşılmasıyla; İzmir'de trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve otopark talebi azalacak. Açık ve yeşil alan olarak kullanılması gereken otopark alanları, sosyal donatı alanlarına dönüşecek. Böylece ayrıca araç sahibi olmayanlar için ulaşımda kolaylık sağlanmış olacak."

İndir, kullan, bırak

Benzer sistemlerin, dünyanın pek çok metropolünde yaygın olarak kullanıldığını belirten Emre Ayyıldız ise şu açıklamayı yaptı: "Bu bir paylaşım ekonomisi uygulaması. Akıllı telefonlara indirilen uygulama ile dakikalık kiralama yapılıyor. Kısaca, 'aracı istediğin yerden al, ihtiyacın kadar kullan, istediğin yere bırak' olarak özetleyebiliriz. Kiralama yapacağınız zaman uygulamayı açıyorsunuz, size en yakın araçları uygulama üzerinden 15'er dakikalık periyotlar halinde, 9,5 TL'den başlayan fiyatlarla kiralıyorsunuz. Her 15 dakikalık kiralamanıza 5 kilometrelik yakıt ve sigorta dahil. Aracın kapılarını uygulama üzerinden açıyorsunuz, anahtarı torpidodan alıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Her şey dijital, her şey sadece birkaç tık. Bugün, 1 paylaşımlı aracın tercih edilmesi 10 aracın trafikten çıkması anlamına geliyor. Bu hem trafik hem de maliyet açısından fayda sağlıyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde yerel yönetimler paylaşımlı araçları destekliyor. Özel otopark alanları sunuyor, vatandaşlarını paylaşımlı araç kullanmaları konusunda teşvik ediyor ve sektör temsilcileriyle özel anlaşmalar yapıyor. MOOV by Garenta olarak biz de İstanbul'dan sonra ilk durak olarak İzmir'deyiz. İzmir'in gösterdiği bu vizyonun, diğer kentlerimize örnek olmasını temenni ediyoruz."