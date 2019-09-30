Haberler » Güncel » Haber

İzmir'de pembe beyaz flamingolar görsel şölen oluşturdu

İzmir'de pembe beyaz flamingolar görsel şölen oluşturduİZMİR'in Balçova ilçesindeki İnciraltı semtinde koruma altına alınan Çakalburnu Lagünü, pembe beyaz görüntüsüyle göz dolduran flamingoların evi haline geldi.

30.09.2019 09:35
İzmir'de pembe beyaz flamingolar görsel şölen oluşturdu
İZMİR'in Balçova ilçesindeki İnciraltı semtinde koruma altına alınan Çakalburnu Lagünü, pembe beyaz görüntüsüyle göz dolduran flamingoların evi haline geldi. Daha az rüzgar alan sığ suları tercih eden flamingolar, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte konumu sebebiyle birçok kuş türünün mesken edindiği koruma altına alınan Çakalburnu Lagünü, göçmen kuş olarak bilinen flamingoların da evi haline geldi. Daha az rüzgar alan sığ suları tercih eden flamingolar, yaşam şartları uygun olan bölgeye yerleşerek koloni kurarken, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Nadir görülen bir kuş türü olan uzun bacaklı flamingoların pembe beyaz görüntüleri, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti. 1-2 metre uzunluğundaki görkemli kuşlar, gökyüzünde süzülürken de yüzerken de eşsiz manzaralar oluşturdu.
İzmir'de pembe beyaz flamingolar görsel şölen oluşturdu

Balçova, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:41 Kepez ve Aksu'da su kesintisi
12:40 Beşiktaş- Wolverhampton maçını Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek
12:40 Vali Nayir'e ziyaret
12:40 Çin'de fabrika yangını: 19 ölü
12:40 Medipol Başakşehir- Borussia Mönchengladbach maçında İngiliz hakem Stuart Attwell düdük çalacak
12:40 Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: şaka yaparken yanlışlıkla vurdum
12:39 Akdağmadeni'nde servis şoförlerine eğitim verildi