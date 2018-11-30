İzmir'de Perde "Yaşamak" Temasıyla Açılıyor

30 Kasım 2018 Cuma 14:22



30 Kasım 2018 Cuma 14:22

İzmir'de bu yıl "Yaşamak" temasıyla düzenlenen 7. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali, yerli ve yabancı 27 oyunu seyirciyle buluşturacak.Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen festivalin tanıtım toplantısı, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı.Vakfın İzmir Temsilcisi Yasemin Sağlam, 7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin bu yılki temasının "Yaşamak" olarak belirlendiğini belirtti.Festivale 150'ye yakın yerli ve yabancı oyun başvurusu yapıldığını aktaran Sağlam, ilk elemeler sonucu 6'sı yurt dışından, 31'i Türkiye'den olmak üzere toplam 37 oyunun belirlendiğini, yapılan görüşmelerden sonrası da 3'ü yabancı 27 oyunda karar kılındığını ifade etti.Festivale İran, Yunanistan ve Gürcistan'dan grupların katılacağını dile getiren Sağlam, organizasyon kapsamında çeşitli ödüllerin verileceğini bildirdi.