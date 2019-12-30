İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin detayları gün yüzüne çıktı! Caninin 17 sabıkası var

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı ve Hatice Gülcemal'i tabancayla öldüren, bir polis memurunu da yaralayan katil zanlısı Enver Yıldız, yaralı yakalandı.

OPERASYONLA YAKALANDI KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Adının Enver Yıldız olduğu ve 30 yaşında olduğu tespit edilen zanlı, Atatürk Mahallesi 1591 Sokak'ta yakının evinde saklanırken operasyonla yakalandı. Yaralı olarak ele geçirilen Yıldız, sedye ile dairen çıkarıldı.

SABIKASI KABARIK DİYARBAKIR'DAN GELDİ

17 suçtan kaydı olan Enver Yıldız, yağma suçundan cezaevinde yatarken tahliye edildi. Yıldız'ın, 3 gün önce de Diyarbakır'dan geldiği tespit edildi.

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ EVİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki apartmanda Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen bir kişi tarafından durduruldu.

İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, tabanca ile Park'a ateş açıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Park, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Park, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Fuat Mehmet Park'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Özel Harekat ekipleri zanlıyı vurarak etkisiz hale getirdi

DOKTOR EŞİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatırken, aynı saatlerde Torbalı Alpkent Mahallesi 1032 Sokak'ta ikinci bir cinayet ihbarı alındı. Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in, evlerine gelen silahlı bir kişi tarafından öldürüldüğü öğrenildi. İddiaya göre kapıyı çalarak içeri giren silahlı kişi, burada tartıştığı çiftten Hatice Gülcemal'i tabanca ile vurdu. Dr. Harun Gülcemal'i ise silah silah zoru ile rehin alan saldırgan, yakındaki bir ATM'ye götürdü. Burada, 1.500 TL nakit para çektiren saldırgan, ardından tehdit ettiği Dr. Gülcemal'i serbest bırakıp kaçtı.

POLİSİ AĞIR YARALADI

İzmir'in Torbalı ilçesinde Hatice Gülcemal'in katil zanlısı, öldürülen İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın da şüphelisi olarak aranan silahlı saldırganın, Yazıbaşı İzmir Caddesi'ndeki bir otele gittiği belirlendi.

Harekete geçen ekipler, söz konusu otelin çevresini sardı. Bu sırada polisleri gören zanlı, otelin birinci katından aşağıda bulunan markete indi. Zanlı ile polis ekipleri arasında burada çatışma çıktı. Çatışmada başından yaralanan polis memuru Y.K. (35) ağır yaralanırken, zanlı marketin arkasında bulunan pencerenin camını kırdı.

Bu sırada kendisini fark eden polislerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan saldırgan, kaçmayı başardı.

POLİS AMELİYATA ALINDI

Durumu ağır olan polis memuru Y.K., ekip arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen ambulansla önce Torbalı Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan polis memurunun, ameliyata alındığı bildirildi.