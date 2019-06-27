İzmir'de PKK/KCK baskını: 9 gözaltı

İzmir
'de PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına eleman ve finans temini sağlayarak, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), yeni bir operasyonun düğmesine bastı. Güvenlik güçleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına yer temini, finans temini sağlayan ve örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği iddia edilen kişilerin adreslerine savcılık kararıyla baskın yaptı. Menemen
, Torbalı
, Seferihisar
ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bazı örgütsel dokümanlar da ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri TEM'de devam ediyor. - İZMİR