27.06.2019 09:54
Haberler » 3. Sayfa » Haber

İzmir'de PKK/KCK baskını: 9 gözaltı

İzmir

İzmir'de PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına eleman ve finans temini sağlayarak, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir 'de PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına eleman ve finans temini sağlayarak, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), yeni bir operasyonun düğmesine bastı. Güvenlik güçleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına yer temini, finans temini sağlayan ve örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği iddia edilen kişilerin adreslerine savcılık kararıyla baskın yaptı. Menemen , Torbalı , Seferihisar ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bazı örgütsel dokümanlar da ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri TEM'de devam ediyor. - İZMİR
Kaynak: İHA
TEM Otoyolu , PKK , İzmir , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:28 Hatay'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 7 yaralı
11:28 Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
11:27 Rapçi Ezhel'e 'uyuşturucu kullanmak'tan ertelemeli 1 yıl 8 ay hapis
11:25 PKK'ya ait tünel bulundu
11:24 Silivri'de E-5 yanyolda bulunan bir tarlada yangın çıktı.
11:23 Trenin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
11:20 (Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda ilginç kaza