Haberler» Güncel» Haber

İzmir'de PKK/KCK operasyonu

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda biri Suriye uyruklu 9 zanlı gözaltına alındı.

01.08.2019 09:23 İzmir'de PKK/KCK operasyonu
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda biri Suriye uyruklu 9 zanlı gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'yla bağlantılı oldukları öne sürülen 9 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kentte sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve yasaklanmış yazılı doküman ele geçirildi.
Zanlılardan birinin Suriye uyruklu olduğu ve terör örgütü PYD/YPG içinde Rojava bölgesinde faaliyet gösterdiği belirtildi.
Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

İzmir, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:56   Van'da kaçakçılıkla mücadele
13:55   Büyükşehir Kuşadası'nı çiçeklerle donattı
13:55   Cezaevi firarisi saklandığı evde polisin operasyonuyla yakalandı
13:55   Fikret Orman: "Camiamızı yeniden kupalarla mutlu edeceğimize yürekten inanıyorum"
13:55   Ankara-Sivas YHT Projesi 2020'de tamamlanacak
13:55   Türk hayırseverlerin kurbanları 3 kıtaya ulaştırılacak
13:55   Arter 13 Eylül'de açılıyor