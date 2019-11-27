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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı, 1 firari

İzmir'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken firari 1 şahsın da aranması sürüyor.

27.11.2019 12:51 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:56İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı, 1 firari
'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken firari 1 şahsın da aranması sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla PKK/KCK terör örgütüne yönelik bu sabah İzmir ve ilçelerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltı talimatı verilen 7 şüpheliden E.K., T.Y., H.Ü., A.Y., A.Y. ve E.Ç. belirlenen adreslerde yakalandı. Firari olan H.Y. isimli zanlının yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile PKK/KCK terör örgütünün propagandasını içeren kitap ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. - İZMİR

İzmir, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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