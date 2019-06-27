27.06.2019 10:12
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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir 'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya finansman ve eleman temin ettikleri, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ile Menemen , Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise terör örgütü tarafından şüphelilere gönderilen talimatlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
Kaynak: AA
PKK , İzmir , Güncel

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