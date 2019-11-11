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İzmir'de PKK'nın yaktığı alan ağaçlandırılıyor

Tüm Türkiye'de aynı anda fidan dikme seferberliği başlarken, İzmir'de de 18 Ağustos'ta terör örgütü PKK üyeleri tarafından ateşe verilen ormanlık alana binlerce fidan dikildi.

11.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:44İzmir'de PKK'nın yaktığı alan ağaçlandırılıyor
Tüm 'de aynı anda fidan dikme seferberliği başlarken, 'de de 18 Ağustos'ta terör örgütü PKK üyeleri tarafından ateşe verilen ormanlık alana binlerce fidan dikildi.

İzmir'de terör örgütü PKK üyeleri tarafından ateşe verildikten 53 saat sonra söndürülebilen ormanlık alanda yaralar sarılıyor. Tüm Türkiye'de aynı anda başlayan fidan dikme seferberliği kapsamında İzmir'de de ormanların küle döndüğü Menderes ilçesine bağlı Orhanlı köyünde tören düzenlendi.

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası nedeniyle düzenlenen törende konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, böyle güzel bir etkinlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 11 Kasım ağaçlandırma seferberliğinin tüm yurtta coşkuyla başladığını söyledi.

İzmir'in yüzde 40'ının orman olduğunu açıklayan Vali Ayyıldız, "Geleceğe nefis etkinliği kapsamında da İzmir'de 29 noktada yaklaşık 42 bin kişiyle bir milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Burada 2 bin kızılçam, bin fıstık çamı, 2 bin kara selvi, 2 bin mavi selvi, bin defne yani toplam 8 bin fidan toprakla buluşturulmuş olacak. 'Kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dikiniz' inancına sahip bir medeniyetin fertleri olarak öncelikle kaybettiğimiz ormanlık alanlar olmak üzere yurdumuzun her sathında fidan dikme seferberliğini başlatmış bulunuyoruz. Bir yandan yaşanan kayıplarımızı telafi ediyor, öte yandan ihtiyaç duyulan her yerde ağaçlandırma çalışması yapıyoruz" dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek için başlatılan kampanya kapsamında aynı anda ülke genelinde 11 milyon fidanın dikileceğini hatırlattı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte halk oyunları ekibi de bir gösteri sundu. Daha sonra protokol üyeleri ve tören için bölgeye gelen aralarında çocukların da olanlar fidan dikimi gerçekleştirdi. - İZMİR

Türkiye, İzmir, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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