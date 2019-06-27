İZMİR'DE PKK OPERASYONU 9 GÖZALTI

İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK
'ya eleman ve para temin ettikleri öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyeti
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde, il merkezi ile Torbalı
, Menemen
ve Seferihisar
ilçelerinde, bölücü terör örgütü PKK'ya eleman ve para temin eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği belirtildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.