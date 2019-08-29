İzmir'de plaj işletmesine göçmen kaçakçılığı operasyonu

Ünlü tatil beldelerinden Çeşme
'nin Alaçatı
Mahallesi'ndeki bir plaj işletmesine düzenlenen operasyonda personel çadırlarında kalan 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir plaj işletmesinde düzensiz göçmenlerin barındırıldığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, personel çadırlarında kalan 43 düzensiz göçmen yakalandı. İşletme çalışanı B.B, S.B, K.D. ve İ.S. gözaltına alındı.
Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, zanlıların jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.