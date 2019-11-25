Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de plastik ambalaj deposu alev alev yanıyor - Haber

İzmir'de plastik ambalaj deposu alev alev yanıyor

İzmir'de plastik ambalaj deposu alev alev yanıyor Onlarca ekip bölgedeİZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, plastik ambalaj deposunda çıkan yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale ediyor.

25.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:41
'de plastik ambalaj deposu alev alev yanıyor
Onlarca ekip bölgede
İZMİR - İzmir'in ilçesinde, plastik ambalaj deposunda çıkan yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi İşıkkent Mahallesi Göldere yolu üzerinde bulunan plastik ambalaj deposunda yangın çıktı. Yangın bir anda büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, 11 itfaiye aracı müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Gökyüzüne yükselen dumanlar ise İzmir'in pek çok yerinden bile görülebiliyor.
İzmir'de plastik ambalaj deposu alev alev yanıyor

Bornova, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:07 Kavurma arası uyuşturucu polise takıldı
13:03 Eşini balta ile öldüren kadın "Öncesinde benim öldürmemin doğru olacağına inandım"
13:03 Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
13:02 25 farklı suç dosyası bulunan "Tokatçı Onur" lakaplı şahıs yakalandı
13:01 Almanya Dresden'de hırsızlık alarmı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
09:59 Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu
09:41 Alkollü müşteri barda dehşet saçtı: 2 garson bıçaklandı
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
20:26 Üniversite öğrencisi atkıyla kendisini kalorifer borusuna astı
25.11.2019 13:14:17