İzmir'de polis ekiplerinden maske denetimi

İzmir'de polis ekiplerinden maske denetimiİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği maske talimatının yürürlüğe girmesiyle, İzmir'de de maske denetimleri sıklaştı.

22.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:59
İzmir'de polis ekiplerinden maske denetimi
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği maske talimatının yürürlüğe girmesiyle, İzmir'de de maske denetimleri sıklaştı. Kordonboyu'nda denetim yapan ekipler, maske takmayan vatandaşlara idari işlem cezası uyguladı.
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valisine gönderilen talimatın ardından İzmir'de de denetimler arttı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri, kentin en kalabalık noktalarından olan Gündoğdu Meydanı ve Kordonboyu'nda maske denetimi yaptı. Bunun yanı sıra polis araçlarından da sık sık maske takılması yönünde uyarılarda bulunuldu. Maske takmayan vatandaşlara 900 lira idari işlem cezası uygulanırken, takmaları için maske de polis ekipleri tarafından verildi. Denetimlerin, şehrin birçok noktasında sıkı bir şekilde süreceği bildirildi. İzmir’de polis ekiplerinden maske denetimi

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İzmir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Türk web hosting şirketi Natro satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro satıldı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı Haber
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley’in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan’ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Haberler››Güncel››İzmir'de polis ekiplerinden maske denetimi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:57: Son dakika güncel: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babasıyla telefonda görüştü - Haber 14:57: Bünyan'da kıraathaneler ve çay ocakları denetlendi - Haber 14:55: Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sel felaketinden etkilenen Yenisölöz'ü ziyaret etti - Haber 14:55: Yılport Samsunspor'dan SGK'ya ziyaret - Haber 14:55: Nijerya'dan tarım sektörüne 1,2 milyar dolarlık yatırım - Haber 14:15: İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil - Haber 14:31: Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın - Magazin 13:41: Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı - Haber 13:28: 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı - Haberler