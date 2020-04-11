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İzmir'de polis, küçük çocuğa doğum günü sürprizi yaptı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 yaşındaki çocuğa pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

11.04.2020 21:19 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:28
İzmir'de polis, küçük çocuğa doğum günü sürprizi yaptı
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 yaşındaki çocuğa pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

Gümüşpala Mahallesi'nde oturan 7 yaşındaki Ali Aras Eraslan isimli çocuk 155 ihbar hattını aradı ve bugün doğum günü olduğunu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle de babasının pasta alamadığını söyledi. "Bugün benim doğum günüm polis amca, babam da sokağa çıkamıyor bana pasta alır mısınız" diye istekte bulunan küçük Ali Aras'ın isteği üzerine harekete geçen ekipler, bir fırından pasta aldı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri pasta ile Eraslan ailesinin adresine gitti.

Ekipler, kapının önünde pastanın üzerindeki mumlarını yakarak küçük Ali Aras'a sürpriz yaptı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Ali Aras, polis ağabeyleri ile hatıra fotoğrafı çekildi ve kendilerine teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bayraklı, Polis, 3. Sayfa
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