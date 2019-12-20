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İzmir'de polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu

İzmir'in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İlk incelemelerde polisin sevgilisini vurduktan sonra intihar etmiş olabileceği belirtildi.

20.12.2019 07:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 07:55

İzmir'de gece saatlerinde mesai saatinde işe gitmeyen polisin arkadaşları, evine gitti. Evde kimse olmayınca kız arkadaşının evine giden arkadaşları korkunç manzarayla karşılaştı. Polis ve sevgilisi ölü halde bulundu. İlk incelemelerde polisin sevgilisini öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği bildirildi.

ÇİLİNGİR KAPIYI AÇTI

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru F.Y'nin mesai saatinde işe gelmemesi üzerine arkadaşları evine gitti. Evde kimseyi bulamayan ekipler, Çiğli ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde F.Y'nin kız arkadaşı S.Y'nin evine gitti. Kapının açılmaması üzerine ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde F.Y. ile S.Y'nin cesetleriyle karşılaştı.

EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GİTTİ

İlk incelemelere göre S.Y'nin F.Y'yi silahla öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği belirtildi. Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı.

İzmir'de polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (4)
BÜŞRA: Etme bulma dünyası, o maaşlar ödenebilirken acından uyuyamayan işsizlerin yanında haliyle sevgilisi bile yoktu.
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VAHDETTİN BAYRAM: insan eşiyle ancak aynı evde beraber yaşar. . . sevgilisi ile aynı evde nasıl yaşıyorlar anlamadım. . .
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DURAN TEKERLEK: belki de öldürüldüler
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DJ BORİS BREJCHA: erkek arkadaşı da, kız arkadaş da edinmyecem. bu ne ya ülke cinayet kan kokuyor.
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