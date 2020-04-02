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İzmir'de polisten kumar operasyonu

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, metruk bir binanın bahçesinde üzeri tente ile kapalı olan alanda kumar oynadığı tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

02.04.2020 07:41 | Son Güncelleme: 02.04.2020 07:41
İzmir'de polisten kumar operasyonu

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, metruk bir binanın bahçesinde üzeri tente ile kapalı olan alanda kumar oynadığı tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere hem koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle, hem de kumar oynamak suçundan para cezası kesildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 04.00 sıralarında Turan Mahallesi 1654 Sokak'ta silahlı kavga olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede yapılan araştırmada, metruk bir binanın bahçesinde üzeri tente ile kapatılan bölümde kumar oynatıldığını tespit etti. Kumar oynadığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca poker pulu, tavla, iskambil kağıdı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilere 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' suçundan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca işlem yapıldı. Ayrıca Kabahatler Kanunu'na göre şüphelilerden 9'una kumar oynadıkları gerekçesiyle, H.Ş.'ye de 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan para cezası ceza uygulandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Bayraklı, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İzmir'de polisten kumar operasyonu - Haberler

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