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İzmir'de pompalı tüfekle bir kişiyi öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde pompalı tüfekle bir kişinin öldürülmesi, iki kişinin de yaralanması olayına ilişkin aranan zanlı, Menderes ilçesinde gözaltına alındı.

08.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:08İzmir'de pompalı tüfekle bir kişiyi öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
'in ilçesinde pompalı tüfekle bir kişinin öldürülmesi, iki kişinin de yaralanması olayına ilişkin aranan zanlı, Menderes ilçesinde gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ferahlı Mahallesi'nde pompalı tüfekle Şaban Mustafa Buran'ı (64) öldürdüğü, Ş.B. (52) ve A.T'yi (27) de yaraladığı gerekçesiyle aranan şüpheli U.T'nin Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelinin ilk ifadesinde, aralarında husumet bulunan A.T'ye ateş ettiğini, bu sırada kahvehanede oturan Şaban Mustafa Buran'ı kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede dün U.T, pompalı tüfekle ateş ederek, kahvehanede oturan Şaban Mustafa Buran, Ş.B ve A.T'yi yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şaban Mustafa Buran hayatını kaybetmişti.

Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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