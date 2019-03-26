İzmir'de pompalı tüfekle cinayet: 1 ölü

Kaynak: İHA

İzmir'de pompalı tüfekle cinayet: 1 ölüİZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, arabasının içindeyken uğradığı pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti. Olay saat 17.00 sularında Konak'ın Halil Rıfat Paşa semtinde meydana geldi. İddiaya göre, Ajlan Emir (26), 35 DV 213 plakalı aracına bindiği sırada kimliği belirlenemeyen bir şahıs aracın sol ön camından pompalı tüfekle iki el ateş etti. Vücuduna iki mermi isabet eden Emir kanlar içinde kalırken, silah seslerini duyan mahalle sakinleri hemen polise haber verdi. Olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Emir, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emir'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıyı yaptıktan sonra olay yerinden koşarak kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.