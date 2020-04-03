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İzmir'de psikolojik destek hattı devrede

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle açtığı psikolojik destek hattıyla İzmirlilere destek olmayı sürdürüyor. 30 Mart'ta devreye alınan çağrı merkezini dört günde 358 kişi aradı.

03.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:47
İzmir'de psikolojik destek hattı devrede

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınının psikolojik etkilerine karşı İzmirli yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. 30 Mart'ta 293 95 95 numaralı psikolojik destek hattını hizmete açan İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı, bünyesinde görev yapan 11 psikolog ve bir sosyal hizmet uzmanıyla İzmirlilere yardımcı oluyor. Hafta içi 10.00-18.00 saatleri arasında gelen telefonları yanıtlayan 12 kişilik ekip, başvuruların konusuna göre destekleyici ve yönlendirici görüşmeler yapıyor. 30 Mart'tan bu yana 358 görüşme kaydedildi.

Endişe ve çaresizlikle ilgili çağrılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürü, uzman psikolog Pınar Ulupınar Erakay, "Psikolojik destek hattına genellikle endişe, umutsuzluk ve çaresizlik duygularıyla baş etmeye yönelik sorular, evde çocuklarla ilişki kurmada yaşanan güçlükler ve izolasyon sürecinde günlük yaşamın nasıl düzenleneceği konusunda çağrılar geliyor" dedi.

"Hissettiklerimizin olağan olduğunu unutmamalıyız"

Koronavirüs salgınının günlük hayatımızı sekteye uğratması nedeniyle ruh sağlığımız üzerinde travmatik etki yaratma potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Erakay, "Salgının duygu dünyamız üzerinde yarattığı etkilerin başında kaygı, endişe, gerginlik ve zaman zaman tükenmişlik gibi duygular geliyor. Hissettiklerimizin olağan olduğunu unutmamak önemli. Ancak kimi zaman artan kaygı, yoğunlaşan öfke ve çaresizlik duyguları, uyku ve yeme düzeninde yaşanan bozulmalar günlük yaşantımızla baş etmemizi zorlaştırabilir ve destek arayışında olabiliriz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: Bültenler

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