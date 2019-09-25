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İzmir'de sağanak

İzmir'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

25.09.2019 05:38İzmir'de sağanak
İzmir'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.
Şiddetli sağanak sonucu Karabağlar Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi'ni su bastı. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar polisler, merkezdeki suyu kendi imkanlarıyla boşalttı.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ve evler de sular altında kaldı. Kent sakinleri kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.
Kentteki sağanak nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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