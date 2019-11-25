Haberler » Güncel » İzmir'de sağanak etkili oldu - Haber

İzmir'de sağanak etkili oldu

İZMİR'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak, halka zor anlar yaşattı.

25.11.2019 23:15 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:15İzmir'de sağanak etkili oldu

İZMİR'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak, halka zor anlar yaşattı. Yağışın etkisinin azalmasının ardından hayat normale döndü.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşattı. Bir kişi, çoraplarını ve ayakkabılarını çıkarıp, yolun karşısına geçtiği anlar görüntülendi. Sağanak sonrası hayat normale dönerken, su birikintileri belediye ekiplerinin çalışması sonucu giderildi.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:36 Günay Güvenç maç sonunda itiraf etti: Evet yere yatıyorum
23:36 Kulüpler, kadına yönelik şiddete dikkati çekti
23:34 Gaz sıkışmasından dolayı yangın çıkan fabrikada hasar oluştu
23:34 İzmir'deki varil geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın/ Fotoğraflar
23:34 Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 143
23:34 "Eğitim başta olmak üzere tüm kurumlara liyakati getirmeliyiz"
22:48 İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi
21:30 Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, zehir zemberek sözlerle HDP'den istifa etti
21:29 Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var
20:53 Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek
20:34 Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
25.11.2019 23:38:58