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İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak, halka zor anlar yaşattı.

25.11.2019 23:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:46
'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak, halka zor anlar yaşattı. Yağışın etkisinin azalmasının ardından hayat normale döndü.
Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşattı. Bir kişi, çoraplarını ve ayakkabılarını çıkarıp, yolun karşısına geçtiği anlar görüntülendi. Sağanak sonrası hayat normale dönerken, su birikintileri belediye ekiplerinin çalışması sonucu giderildi.
İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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