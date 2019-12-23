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İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı araçlar suda kaldı.

23.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:54
'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı araçlar suda kaldı. Yağışın devam ettiği ilçesinde su tahliye çalışması devam ediyor.
Gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, kentin bazı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Gündüz de devam eden yağış trafiği olumsuz etkiledi.
Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde denize yakın olan kısımlarda denizin yükselmesi nedeniyle araçlar oluşan su birikintilerinde kaldı.
Yolda kalan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerlerden çekildi.
Bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri su tahliye işlemi gerçekleştiriyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı.
İzmir'de sağanak etkili oldu

Karşıyaka, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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