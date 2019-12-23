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İzmir'de sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu (Drone)

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı araçlar suda kaldı.

23.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:42
'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı araçlar suda kaldı. Yağışın devam ettiği ilçesinde su tahliye çalışması devam ediyor.
Kentte gece başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Gündüz de devam eden yağış, trafiği olumsuz etkiledi.
Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde denize yakın kısımlarda denizin yükselmesi nedeniyle araçlar, oluşan su birikintilerinde kaldı.
Yolda kalan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerlerden çekildi. Bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri su tahliye işlemi gerçekleştiriyor.
Şiddetli rüzgar nedeniyle de bazı ağaçların dalları kırıldı.
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu (Drone)

Karşıyaka, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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