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İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (3)

MAHSUR KALDILARMavişehir Mahallesi'nde cadde ve sokakların sular altında kalması nedeniyle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu semtte yüzlerce kişi mağdur oldu.

23.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:48 İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (3)

MAHSUR KALDILAR

Mahallesi'nde cadde ve sokakların sular altında kalması nedeniyle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu semtte yüzlerce kişi mağdur oldu. Otoparkta yarıya kadar suya gömülü otomobillerine binemeyen vatandaşlar, suların çekilmesini beklerken öğrencilerin büyük bir bölümü okullarına gidemedi. Her lodosta ve sağanakta aynı sorunu yaşadıklarını belirten Muammer Çömezoğlu, "Burası deniz seviyesinde, kanallar tıkalı, 60 yıldır buradayım ve bu sorun çözülemedi. Arabamın arka tarafından su girmiş. Bir şekilde işe gitmeye çalışacağız" dedi.

Mahsur kaldıklarını belirten Zeynep Yazgan ise "Sinirden gülüyorum. Evde mahsur kaldık, dışarı çıkamıyoruz. Çekici çağırdık bekliyoruz. Maalesef bu sorun birkaç yılda bir yaşanıyor" ifadelerini kullandı. Başka bir mahalle sakini ise okul servislerinin okula ulaşamadığını söyledi.

Tolga TAHÇI- Davut CAN/İZMİR,



Mavişehir, Güncel

Kaynak: DHA

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