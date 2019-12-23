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İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (6)

YAĞIŞLAR CUMAYA KADAR SÜRECEKİzmir Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün, saat 00.00 ile bugün 16.00 arasında tutulan radar kayıtlarına göre, merkez ilçelerdeki en çok yağış, metrekareye 94 kilogramla Karabağlar'a düştü.

23.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:11 İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (6)

YAĞIŞLAR CUMAYA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün, saat 00.00 ile bugün 16.00 arasında tutulan radar kayıtlarına göre, merkez ilçelerdeki en çok yağış, metrekareye 94 kilogramla 'a düştü. Metrekare başına Buca'ya 59, Konak, Kemalpaşa ve Narlıdere'ye 50, Karşıyaka ve Bayraklı'ya 30 kilogram yağış düştü. En az yağış Karşıyaka'ya düşmesine rağmen, Mavişehir Mahallesi denizin taşması ve kanalların tıkalı olması nedeniyle sular altında kaldı. Meteoroloji yetkililerinin yaptığı açıklamada, hem sağanak yağışın hem de lodosun cuma gününe dek etkili olacağı bildirilirken, vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. Balıkçılara da, kuvvetli lodos nedeniyle denize açılmamaları uyarısında bulunuldu.

Davut CAN/ İZMİR,



Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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