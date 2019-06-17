17.06.2019 21:43
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İzmir'de sağanak yağış

İzmir

İZMİR'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokak ve caddeler göle döndü.

İZMİR'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokak ve caddeler göle döndü. Kısa sürede etkisini gösteren sağanak yağış, vatandaşların ve sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İzmir'de bölgesel yağış etkili oldu. Özellikle Buca ve Bornova ilçelerindeki sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Etkili olan sağanak yağışın ardından belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. Bu arada Meteoroloji'den alınan bilgiye göre İzmir bölgesinde yağışların çarşamba gününe kadar devam edececeği öğrenildi.


- İzmir
Kaynak: DHA
İzmir, Güncel

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