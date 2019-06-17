İzmir
'de sağanak yağış
İZMİR'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar ve caddeler göle döndü. Kısa sürede etkisini gösteren sağanak yağış, vatandaşların ve sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İzmir'de bölgesel yağış etkili oldu. Özellikle Buca
ve Bornova
ilçelerindeki sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Etkili olan sağanak yağışın ardından belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. Öte yandan, Meteoroloji İzmir bölgesinde yağışların çarşamba gününe kadar devam edececeğini ifade etti.