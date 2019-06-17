17.06.2019 21:58
Haberler»Güncel » Haber

İzmir'de sağanak yağış

İzmir'de sağanak yağışİZMİR'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar ve caddeler göle döndü.

İzmir'de sağanak yağış
İZMİR'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar ve caddeler göle döndü. Kısa sürede etkisini gösteren sağanak yağış, vatandaşların ve sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İzmir'de bölgesel yağış etkili oldu. Özellikle Buca ve Bornova ilçelerindeki sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Etkili olan sağanak yağışın ardından belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. Öte yandan, Meteoroloji İzmir bölgesinde yağışların çarşamba gününe kadar devam edececeğini ifade etti.İzmir'de sağanak yağış
Kaynak: DHA
İzmir, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:09 Pendik'te kız arkadaşını öldürüp intihar eden kişi kamerada
23:09 ABD yönetimi, Mursi'nin vefatına sessiz
23:09 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının ardından - Ataman, Larkin ve Guduric
23:07 ABD'de adliye önünde ateş açan saldırgan öldürüldü
23:06 MANİSA Kırkağaç'ta sağanak yağış
23:05 Muhammed Mursi'nin vefatı
23:04 İran'dan Veliaht Bin Selman'ın açıklamalarına tepki