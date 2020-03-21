İzmir'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor

İZMİR'de, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için bir dakika süreyle alkışladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüse karşı mücadele ederken yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarını, milletvekillerine alkışlatmasının ardından Perşembe günü yurt genelinde başlatılan 'sağlık çalışanlarının alkışlanması' etkinliği bugün de yapıldı. İzmirli vatandaşlar da dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele ederken yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarına destek olmak için, saat 21.00'de pencere ve balkonlara çıkarak, yaklaşık 1 dakika boyunca alkışladı. Kimi vatandaşlar destek tezahüratında bulunurken, bazıları ise ıslık çaldı.Öte yandan, vatandaşların alkışla verdiği destek havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA