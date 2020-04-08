Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmir'de sağlık çalışanlarına özel servis

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tabip Odasından gelen talep üzerine sağlık çalışanlarına özel servis tahsis etti.

08.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:13
İzmir'de sağlık çalışanlarına özel servis
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tabip Odasından gelen talep üzerine sağlık çalışanlarına özel servis tahsis etti. ESHOT Genel Müdürlüğü sadece sağlıkçılar için üç yeni hat planlaması yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü ile mücadelede en büyük görevi üstlenen ve en riskli çalışma grubunu oluşturan sağlık personelinin isteği üzerine harekete geçti. İzmir Tabip Odası yönetiminin talebini kabul eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı üzerine hareket geçen ESHOT Genel Müdürlüğü, servis güzergahları için üç yeni hat planlaması yaptı, üç de otobüs tahsis etti. Sağlıkçıların, hem daha kolay ve hızlı ulaşım sağlaması hem de üstlendikleri risk itibariyle vatandaşlardan ayrı seyahat etmesi hedeflendi.

"Sağlık Görevlileri İçindir" yazılı tabelanın asılacağı otobüslere yalnızca doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının binebileceği ifade edilirken, sürücüler ve sağlık personeli arasında WhatsApp bağlantısının da sağlandığı araçlar, her gün 7.30 ve 16.30'da karşılıklı servis yapacak. Servis otobüsleri, Gaziemir, Güzelbahçe ve Karşıyaka'dan hareket edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İzmir'de sağlık çalışanlarına özel servis - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge
Korkunç iddia: Harvard’lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin’e sattı Haberler
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu Haberler
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye’nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor Haberler
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi

Son Dakika Güncel Haberleri

14:06: Kocaeli'de ihtiyaç sahibi ailelere ve esnaflara 105 bin kolilik gıda yardımı - Haber 14:05: SOSYAL MEDYADAN PLAZMA BAĞIŞÇISI ARAYANLAR DİKKAT - Haber 14:05: Dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısı bir milyon 400 bini geçti - Haber 14:05: Japonya'da korona virüsü vakalarının sayısı 5 bin 480'e yükseldi - Haber 14:05: 96 yaşında korona virüsü yendi - Haber 13:38: Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek - Haber 13:19: Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayali gerçek oluyor - Ekonomi 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı - Haber 12:29: Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı - Haber