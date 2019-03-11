İzmir'de sağlıklı hayat ve obezite merkezi açıldı

Kaynak: DHA

İzmir'de sağlıklı hayat ve obezite merkezi açıldıİzmir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bayraklı 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi ile Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Obezite Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.Bayraklı 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi ve Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Obezite Merkezi'nin açılışı Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin katılımıyla yapıldı. Kasım ayından bu yana hizmet veren Bayraklı 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nin resmi açılış töreninde konuşan İzmir İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Bediha Salnur, yıllar önce anne, bebek, çocuk sağlığına yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar yürütürken, sağlık hizmetlerinin içeriğinin değiştiğini belirterek, Anne-bebek ölümleri, aşıyla önlenebilir bulaşıcı hastalıklar, hastanelerimizin fiziki koşulları ve donanımları artık gündemimizde yok. Bundan sonra kronik hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele, sağlıklı toplum olma yolunda hizmetlerimizi artırıyoruz. Özellikle obezite, hareketsiz yaşam, sigara, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, felçler bizim üzerine düştüğümüz konular. İşte bunlarla mücadele konusunda birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezleri faaliyete geçirildi dedi.İzmir'de 8 pilot Sağlıklı Hayat Merkezi planlandığını ifade eden Salnur, Bergama, Menemen, Karşıyaka, Konak ilçelerinde 1'er tane, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde de 2'şer tane olmak üzere, toplamda 8 Sağlıklı Hayat Merkezi'nin hizmet vermeye başladığını anlattı. Salnur, 2019 yılında da Buca, Konak, Bornova, Ödemiş ve Tire ilçelerinde 6 yeni sağlıklı hayat merkezinin daha faaliyete geçmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.HASTALIĞA DEĞİL SAĞLIĞA YATIRIMSağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe de önce sağlık diyebilmek için koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, Hastalıkta değil, sağlıkta bize verilen bedenlerimizin kıymetini bilmeliyiz. İşte bu sebeple, Sağlık Bakanlığı olarak, hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak anlayışı ile Sağlıklı Hayat Merkezlerimizi sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bu merkezler ile birinci basamaktaki beslenme danışmanlığı hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, fizyoterapi ve çocuk gelişimine yönelik hizmetler gibi hekimlik dışı sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak, hastalara destek vermeyi, sigara ve madde bağımlılığı gibi sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmeyi, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen hatalı beslenme alışkanlıkları ve obezite ile mücadele etmeyi, toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyoruz dedi. Şimdiye kadar Türkiye genelinde toplam 185 Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açıldığını dile getiren Meşe şunları söylediBirleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde kabul ettiğimiz üzere sağlık hizmetleri en temel insan hakkıdır. Bakanlık olarak, bu hakkınızı korumak için gece, gündüz demeden gönülden çalışıyoruz. Koğuş tipi yataklı odalardan, içinde özel banyo ve tuvaletin bulunduğu tek kişilik odalara geçtiğimiz, modern şehir hastanelerimizle, Sayın Cumhurbaşkanımızın, sağlıkta dönüşüm talimatlarını yerine getirmekteyiz. Aile hekimliğine gereken önemi veriyor, bunun bilincinin sizlerde oluşması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.4 ÇOCUKTAN BİRİ OBEZDaha sonra yapılan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Obezite Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Başhekim Tanju Çelik, hastanelerinde 1350 personel, 350 yatak ile hizmet verdiklerini söyledi. Son yıllarda obizetede artış olduğuna, ölüm nedenlerinde sigara ve silahtan sonra üçüncü sırada geldiğine dikkat çeken Başhekim Çelik, Obezite her geçen gün artarak kronik hastalıkların temsilcisi haline geldi. 2030 yılına gelindiğinde nüfusun yüzde 50'sinin obezite olacağı kanısına varılmaktadır. Erişkin obezitenin temelinin çocuklukta atıldığını biliyoruz. Bu nedenle ülkemizin 35'inci obezite merkezi ülkemizin ilk çocuk obezite merkezi olma özelliğini taşıyor. Çocuk obezlere bakıldığında yüzde 40 ile 60'ının ilerleyen yıllarda obez olduğunu ortaya koyan çalışmalar var. Türkiye obezite sıklığında Romanya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. 2016 yılında 7-8 yaş grubunda yapılan araştırmada 4 çocuktan birinin obez olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle kızlarda artmakta ve alarm vermektedir.OBEZİTE 10 KATTAN FAZLA ARTTISağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe de obezite merkezinin açılışında çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğuna dikkat çekti. Çocukların sınav maratonu içerisinde sporu, fiziksel hareketliliği daha az önemsediğini kaydeden Dr. Meşe, şöyle konuştu Sürekli kurs değiştiren, düzenli gidemediği için birçok branşı denemiş, ama bırakmış, spora uzak bir nesil yetiştirmekten kaçınmalıyız. Çocukluk Obezitesini Önleme Eylem Planımız yürütülmeye devam etmektedir. Ülke genelinde, restoranlar da ve paketli gıdalarda, tuz ve şeker oranlarının düşürülmesine yönelik çalışmalarımız, başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bu ve benzeri birçok önlem alabilir ve eylem planı hazırlayabiliriz, elbette bunlar bizim asli görevlerimiz. Ancak çocuklarımıza bu merkezlerimizde vereceğimiz eğitimlerle öyle bir bilinç oluşturmalıyız ki sağlıklı vücut ölçülerini, fiziksel aktivitelerini, uyku zamanlarını, bilgisayar - televizyon gibi araçların bilinçli ve vakitli kullanımını, kısacası sağlıklı hayat bilincini ve obeziteden nasıl uzak duracaklarını kendilerine öğretmeliyiz. O herşeyi öğrenmeye açık zihinleri, öğreteceğimiz sağlıklı hayat kuralları ile obezite ve buna bağlı daha nice kronik hastalıktan korumalıdır. Biliyoruz ki, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, obezite, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almakta ve dünyada ve ülkemizde artan bir sorun haline gelmektedir. Son kırk yılda 5-19 yaş arası çocuk ve adolesanlarda obezite 10 kattan fazla artmıştır. Çocuklarımızı tehdit eden bu riskten, uzaklaştırmak, onlara sağlıklı bir hayat planı sunmak bugün açılışını yaptığımız merkezlerin varlığı ile mümkün olacaktır.Konuşmaların ardından açılışa katılanlar merkezi gezerek sorumlu hekimden bilgi aldı.