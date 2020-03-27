Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmir'de sahil ve pazar yerleri boş kaldı

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında birçok iş yerinin kapalı olduğu İzmir'de sahil kesiminde bulunan yürüyüş yolları ve semt pazarları boş kaldı.

27.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:11
İzmir'de sahil ve pazar yerleri boş kaldı
Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında birçok iş yerinin kapalı olduğu İzmir 'de sahil kesiminde bulunan yürüyüş yolları ve semt pazarları boş kaldı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm yurtta olduğu gibi İzmirli vatandaşların büyük çoğunluğu da 'Hayat eve sığar' sloganına destek olarak evlerinde kalmayı tercih etti.

İzmir'in sahil kesimindeki yürüyüş ve bisiklet yollarında insan kalabalığı görülmezken, meydanlar ve banklar ise güvercinlere kaldı. Semt pazarları da korona virüs salgınından dolayı boş kalan yerler arasındaydı. Bazı vatandaşlar meyve ve sebze almak için pazar yerlerini tercih etse de tezgahların önü çoğunlukla boş kaldı.

Uyarılara aldırış etmediler

Tedbirlere uymayan bazı vatandaşlar ise Bayraklı sahilinde bulunan iskelede olta atıp balık tuttu. Balık tutan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlenirken, adeta yan yana sıralanmaları ise tepki çekti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İzmir'de sahil ve pazar yerleri boş kaldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi Haberler
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda ’Lüffen’ diye seslendi Haberler
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda "Lüffen" diye seslendi
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam Haberler
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam
Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor Haberler
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor
Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin’de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:30: Miniklerden evde kal çağrısı - Haber 15:30: Bob Dylan'dan Kennedy suikastını konu alan yaklaşık 17 dakikalık yeni şarkı - Haber 15:30: Kayseri'de nikah işlemlerine koronavirüs ertelemesi - Haber 15:30: Samsun'da karantinadaki üniversite öğrencisine doğum günü sürprizi - Haber 15:30: Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 14:34: Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı - Haberler 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber