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İzmir'de sahil ve pazar yerleri boş kaldı

İzmir'de sahil ve pazar yerleri boş kaldı Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında birçok iş yerinin kapalı olduğu İzmir'de sahil kesiminde bulunan yürüyüş yolları ve semt pazarları boş kaldı.

27.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:33
İzmir 'de sahil ve pazar yerleri boş kaldı
İZMİR - Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında birçok iş yerinin kapalı olduğu İzmir'de sahil kesiminde bulunan yürüyüş yolları ve semt pazarları boş kaldı.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm yurtta olduğu gibi İzmirli vatandaşların büyük çoğunluğu da 'Hayat eve sığar' sloganına destek olarak evlerinde kalmayı tercih etti.
İzmir'in sahil kesimindeki yürüyüş ve bisiklet yollarında insan kalabalığı görülmezken, meydanlar ve banklar ise güvercinlere kaldı. Semt pazarları da korona virüs salgınından dolayı boş kalan yerler arasındaydı. Bazı vatandaşlar meyve ve sebze almak için pazar yerlerini tercih etse de tezgahların önü çoğunlukla boş kaldı.
Uyarılara aldırış etmediler
Tedbirlere uymayan bazı vatandaşlar ise Bayraklı sahilinde bulunan iskelede olta atıp balık tuttu. Balık tutan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlenirken, adeta yan yana sıralanmaları ise tepki çekti. İzmir’de sahil ve pazar yerleri boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Genel

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İzmir'de sahil ve pazar yerleri boş kaldı

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