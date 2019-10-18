Haberler » Güncel » İzmir'de sahile köpek balığı vurdu

İzmir'de sahile köpek balığı vurdu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ölü köpek balığı kıyıya vurdu.

18.10.2019 11:31İzmir'de sahile köpek balığı vurdu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ölü köpek balığı kıyıya vurdu.

Alınan bilgiye göre Ürkmez Mahallesi'nde bulunan halk plajında vatandaşlar kıyıda bir köpek balığı gördü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Seferihisar Belediyesi'ne bağlı ekipler geldi.

Ekipler yaptıklar çalışmada camgöz cinsi köpek balığının öldüğünü belirledi.

Yaklaşık yarım ton olduğu tahmin edilen köpek balığı iş makinası yardımıyla denizden çıkarılarak, belediyeye ait hayvan mezarlığına gömüldü.


Seferihisar, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:33 AVCILAR'DA CAMİ MİNARESİNDE İKİNCİ PARÇA DA SÖKÜLDÜ
11:33 Bilim ve sanata engel yok
11:32 AB liderleri bütçe ve çevreye odaklanacak
11:32 TDV Yayınları 985 eseri kültür dünyasına kazandırdı
11:32 Suriyeli ikizlerden, Mehmetçiğe moral mektubu
11:31 Mahkemeden Booking.com kararı (2)
11:31 İstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyundaki magandalar yakalandı
18.10.2019 11:34:20