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İzmir'de sahte dezenfektan yapımında kullanılan 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'de sahte dezenfektan yapımında kullanılan 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi İzmir polisi, korona virüs salgınını fırsata çevirmek isteyen sahtekarlara izin vermedi.

20.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:04
İzmir 'de sahte dezenfektan yapımında kullanılan 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi
İZMİR - İzmir polisi, korona virüs salgınını fırsata çevirmek isteyen sahtekarlara izin vermedi. Yapılan operasyonda, sahte dezenfektan yapmakta kullanılan 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi.
Yapılan istihbarat çalışması sonucu, yüklü miktarda sahte etil alkolün sahte dezenfektan yapımında kullanılmak üzere kente getirildiğini öğrenen İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Pınarbaşı semtinde bulunan Ambarlar Sitesindeki bir depoya ve bir araca operasyon gerçekleştiren ekipler, 5 litrelik bidonlarda toplamda yaklaşık 5 ton sahte etil alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak, 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, ele geçirilen sahte etil alkole imha edilmek üzere el konuldu. İzmir’de sahte dezenfektan yapımında kullanılan 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi

Kaynak: İHA

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İzmir'de sahte dezenfektan yapımında kullanılan 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi
Etiketler : İzmir, 3. Sayfa

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